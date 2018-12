Bad Iburg

In einer Möbelwerkstatt in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Das genaue Ausmaß des Brandes sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Bundesstraße 51 in dem Bereich zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Straße wurde nach etwa 90 Minuten wieder freigegeben 0150 doch die Feuerwehr war auch nach mehreren Stunden noch am Brandort im Einsatz.

Was genau das Feuer verursachte, war zunächst unklar. Womöglich sei es aber durch einen alten Holzofen ausgebrochen, sagte der Sprecher.

Von RND/dpa