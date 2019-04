Hildesheim

In einem Hotel in der Hildesheimer Innenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde evakuiert. Wie die Hildesheimer Allgemeine Zeitung berichtet, wurden vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften behandelt.

Der Brand wurde nach Angaben eines Sprechers der Polizei schnell gelöscht.

Von RND/dpa