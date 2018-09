Gronau

Bei einem Brand in der Innenstadt von Gronau (Landkreis Hildesheim) ist ein älteres Fachwerkhaus weitgehend zerstört worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Donnerstagnachmittag in einer der oberen Etagen des Reihenmittelhauses ausgebrochen. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Rund 170 Feuerwehrleuten gelang es den Angaben zufolge, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Das Fachwerkhaus sei unbewohnbar und einsturzgefährdet, hieß es. Den Sachschaden bezifferte ein Polizeisprecher auf rund 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Altstadt von Gronau wurde während der bis in die Abendstunden dauernden Löscharbeiten gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von dpa/RND