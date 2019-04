Celle

Brand in der Grundschule im Celler Ortsteil Klein Hehlen: Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag das Dach des Schulgebäudes in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Da Osterferien sind, waren keine Lehrer oder Kinder in der Schule.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor, ebenso wenig zur Brandursache. Die Polizei prüft, ob möglicherweise Schweißarbeiten am Dach den Brand ausgelöst haben.

Von RND/frs