Bakum

Bei einem Brand in Bakum (Kreis Vechta) ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, brach das Feuer am Montagabend im Ortsteil Hausstette aus. Nach ersten Ermittlungen habe es eine Explosion im Bereich einer Garage mit einem anschließenden Fahrzeugbrand gegeben. Ob das Fahrzeug explodiert sei, müssten die Ermittlungen noch zeigen.

Das Feuer ging auf ein weiteres Auto in der Garage über und erfasste auch das Wohnhaus. Das Zweifamilienhaus sei vollständig abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. 180 Feuerwehrleute waren bis zum frühen Morgen im Einsatz. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Von RND/dpa