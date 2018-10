Wolfsburg

Zwei Unbekannte haben sich in Wolfsburg fälschlicherweise als Polizisten ausgegeben und einen Autofahrer aufgefordert, spontan eine Geldstrafe wegen zu schnellen Fahrens zu begleichen. Die beiden Männer seien dem 36-Jährigen am Mittwochabend mit ihrem Wagen auf einen Parkplatz in der Nähe von dessen Wohnhaus gefolgt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Dort sprachen sie ihn den Angaben zufolge an und gaben vor, sie seien Polizisten in Zivil. Sie behaupteten demnach, der Mann sei zu schnell gefahren, und forderten ihn unter anderem dazu auf, seinen Führerschein auszuhändigen und ein Bußgeld in Höhe von 50 bis 100 Euro zahlen.

Betrüger fliehen mit Führerschein

Da dem 36-Jährigen die angeblichen Polizisten verdächtig vorkamen, fragte er nach einer Rechnung, die er zu einem späteren Zeitpunkt begleichen wolle. Daraufhin seien die Männer mit ihrem Wagen geflohen und hätten den Führerschein des Mannes mitgenommen, hieß es.

Von RND/dpa