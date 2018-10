Hannover

Im Regionalverkehr geht es ab dem Fahrplanwechsel mit dem Metronom alle zwei Stunden ohne den bisher zwingenden Umstieg in Uelzen von Hannover nach Hamburg. Am Wochenende werden für Hamburg-Ausflügler zusätzliche Direktzüge eingesetzt. Dies teilte die Bahn am Donnerstag mit.

ICEs mit WLAN ersetzen alte IC-Züge

Die Deutsche Bahn setzt ab dem Fahrplanwechsel im Dezember auf der IC-Strecke von der Ostseeküste über Hamburg, Lüneburg, Hannover und Göttingen nach Karlsruhe zudem neue ICE-Züge ein. Die deutlich bequemeren ICE-T-Züge mit Bordbistro und kostenlosem WLAN ersetzen laut Angaben der Bahn die in die Jahre gekommenen klassischen IC-Züge. Auch auf der Strecke von Hamburg über Bremen und Osnabrück Richtung Ruhrgebiet und Köln werden verstärkt ICE statt älterer IC-Züge eingesetzt.

Von dpa