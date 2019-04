Norddeich

Das Schönwetterhoch Katharina macht sich auch im Fährverkehr zur Nordseeinsel Norderney bemerkbar. Der anhaltende Ostwind in Verbindung mit Springtide sorgt in den kommenden Tagen für extremes Niedrigwasser. Das führe zu Verspätungen und Ausfällen im Fährverkehr, teilte die Reederei Norden-Frisia am Mittwoch mit.

Ausfälle am Vormittag

Demnach fallen am Karfreitag die Abfahrten um 6.15 Uhr und 18.15 Uhr von und nach Norderney aus. Am Ostersamstag werden die Abfahrten 6.15 Uhr und 7.30 Uhr von und nach Norderney gestrichen. Für Inselurlauber gebe es jedoch genügend Plätze auf den anderen Schiffen, da mehr Fähren als sonst im Einsatz seien.

