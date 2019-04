Celle

In Celle hat es am Freitag in einem Fachwerkhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist der Brand am Morgen in dem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Der Brand und die dunklen Rauchschwaden waren bereits von Weitem zu sehen.

Verletzt wurde niemand. Allerdings drohten die Flammen zeitweise auf das Nachbarhaus überzugreifen. Mehrere Familien brachten sich in Sicherheit.

Auch eine kleine Fledermaus verdankt der Feuerwehr wohl ihr Leben. Während des Einsatzes entdeckten die Feuerwehrleute das Tier im brennenden Haus und retteten es. Da die Fledermaus durch das Feuer ganz verrußt war, reinigten die Einsatzkräfte sie vorsichtig mit Löschschaum und Wasser und entließen sie dann in sicherer Entfernung wieder in die Freiheit.

Feuerwehr rettet Fledermaus aus brennendem Haus. Quelle: Feuerwehr Celle

Steckt ein Brandstifter hinter dem Feuer?

Wie die Cellesche Zeitung berichtet, war das Feuer bereits der fünfte Brand in nur fünf Monaten in dem Gebiet am Bahnhof. Ob das Feuer gelegt wurde, war zunächst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, teilt die Polizei mit.

Von RND/ewo