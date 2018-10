Bad Münder

Ein Fachwerkhaus in Bad Münder ist von einem Feuer komplett zerstört worden. Rund 120 Einsatzkräfte seien in der Nacht zum Dienstag im Einsatz gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Umliegende Häuser wurden evakuiert und fünf Menschen aus diesen in Sicherheit gebracht.

Der Bewohner des betroffenen Hauses sei während des Brandes nicht zuhause gewesen und erst später am Unglücksort eingetroffen. Andere Gebäude seien weitgehend verschont geblieben. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Von RND/dpa