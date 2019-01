Hannover

Die Landesregierung soll sich nach dem Willen der FDP im niedersächsischen Landtag stärker für eine verbesserte Unterrichtsversorgung an Berufsschulen einsetzen. „Die Unterrichtsversorgung liegt seit Jahren unter 90 Prozent - wenn die Situation so an den allgemeinbildenden Schulen wäre, hätten wir längst überall Proteste“, sagte der FDP-Bildungsexperte, Björn Försterling, am Freitag in Hannover.

Nach Auskunft des Kultusministeriums lag die Unterrichtsversorgung bei Berufsschulen im vergangenen Schuljahr bei 89,4 Prozent. Der Wert für das laufende Schuljahr seit noch nicht ermittelt, werde aber voraussichtlich höher als 90 Prozent liegen, hieß es. Bei den allgemeinbildenden Schulen liegt der Wert der Unterrichtsversorgung im laufenden Schuljahr bei 99,4 Prozent.

Von RND/dpa