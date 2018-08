Lüneburg

In einem Lüneburger Wohngebiet ist am Donnerstag bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der rund 75 Kilo schwere Blindgänger soll laut Polizeiangaben noch am Donnerstagnachmittag vor Ort entschärft werden. Es handele sich um eine amerikanische Bombe. Ab 14 Uhr müssen Anwohner in dem Stadtteil Wilschenbruch in einem Umkreis von 500 Metern ihre Wohnungen verlassen, zudem sollen Notunterkünfte eingerichtet werden.

Zugstrecken durch Evakuierung gesperrt

Auch der Bahnverkehr zwischen Lüneburg und Uelzen sowie nach Dannenberg wird durch die Sperrung betroffen sein. Laut der Eisenbahngesellschaft Metronom wird der Bahnhof Lüneburg von etwa 15 bis 18 Uhr gesperrt sein. Alle Metronom-Züge aus Hannover/Uelzen mit Fahrtrichtung Hamburg enden demnach in Bienenbüttel, die Züge aus Hamburg in Richtung Uelzen enden in Lüneburg. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne jedoch nicht eingerichtet werden, teilte das Unternehmen mit.

Von RND/dpa