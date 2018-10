Osnabrück

Niedersachsens FDP hat Jan-Christoph Oetjen als Spitzenkandidat für die Bundesliste der Partei zur Europawahl 2019 nominiert. Der 40-jährige aus dem Kreis Rotenburg erhielt am Sonnabend bei der Landesvertreterversammlung in Osnabrück 160 von 263 gültigen Stimmen, wie eine Sprecherin mitteilte. Oetjen, der seit 15 Jahren im Landtag sitzt, setzte sich gegen drei Mitbewerber um den ersten Platz der Niedersachsen-FDP durch.

Der Landesverband ist bisher mit Gesine Meißner im Europaparlament vertreten. Die 66-Jährige, die nach ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete 2009 in das EU-Parlament einzog, trat aber nicht noch einmal an. Hinter Oetjen nominierte die Partei Nino Ruschmeyer. Dem Zweitplatzierten werden für den Einzug in das EU-Parlament aber wenig Chancen eingeräumt.

Das neue EU-Parlament wird am 26. Mai 2019 gewählt. Bei der Europawahl im Jahr 2014 war die FDP in Niedersachsen mit nur 2,5 Prozent abgestürzt, 2009 hatten die Liberalen noch 10,2 Prozent erhalten.

Von RND/dpa