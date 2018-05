Hannover

In weiten Teilen Niedersachsens könnte es an diesem Sonntag Unwetter geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, entwickeln sich in vielen Gebieten ab dem Nachmittag schwere Gewitter. Diese sollen bis in die Nacht andauern. Betroffen ist demnach die südwestliche Hälfte des Landes. Auch Teile der Region Hannover befinden sich in dem Gebiet, das Stadtgebiet jedoch aktuell nicht. Weitere Städte, für die die Warnung des DWD gilt, sind Oldenburg, Meppen, Osnabrück und Göttingen. Besonders stark betroffen ist das Gebiet zwischen Ostfriesland und dem Weserbergland.

Die Unwetterwarnung für Göttingen lautet beispielsweise: Ab dem heutigen frühen Sonntagnachmittag bis in die erste Nachthälfte hinein entwickeln sich gebietsweise schwere Gewitter, die aus Südost aufziehen. Örtlich ist mit Sturmböen bis 85 km/h (9 Bft ) und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter zu rechnen. Die Hauptgefahr geht durch die langsame Zuggeschwindigkeit der Gewitter aber von Starkregen aus: Es können Regenmengen von 20 bis 40 l/qm in kurzer Zeit oder bis zu 60 l/qm bei wiederholten Gewittern fallen.

Mehr Infos zu einzelnen Gebieten gibt es hier.

Von kh