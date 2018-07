Eine junge Frau (27) aus dem Kreis Vechta sitzt seit vergangenen Freitag wegen Terror-Verdachts in U-Haft. Jennifer W. ist aus dem Islamischen Staat (IS) nach Deutschland zurückgekehrt und die erste Frau in der Bundesrepublik, gegen die als mutmaßliches Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung Haftbefehl erlassen wurde.