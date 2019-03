Celle

Polizisten haben in einem Auto im Landkreis Celle ein totes Baby gefunden. Gegen die 29 Jahre alte Mutter, die das Kind etwa eine Woche zuvor nach Frühwehen entbunden hatte, werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Es bestehe aber kein dringender Tatverdacht, so dass kein Haftbefehl beantragt worden sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Mädchen ist möglicherweise erstickt

Das Neugeborene sei infolge einer Sauerstoffunterversorgung gestorben - möglicherweise sei das Baby erstickt. Ob Fahrlässigkeit oder Vorsatz dahinter stecke, sei zurzeit noch unklar. Die gerichtsmedizinische Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen. Das tote Baby war bereits am vergangenen Mittwoch nach einem Zeugenhinweis entdeckt worden.

Von lni/RND