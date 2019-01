Vrees

Eine Landjugendfete in einem Festzelt im Landkreis Emsland fand am Sonntagmorgen ein blutiges Ende. Sechs Männer sollen auf einen 25-Jährigen und seinen 22 Jahre alten Begleiter eingeschlagen haben, wie die Polizei Emsland am Dienstag mitteilte.

Täter treten auf am Boden liegende Opfer ein

Gegen 5.20 Uhr sollen die beiden jungen Männer das Festzelt in Vrees verlassen haben. Im Eingangsbereich des Zeltes sollen die sechs Unbekannten die beiden abgefangen und angegriffen haben. Laut Polizei schlugen die Täter auf ihre Opfer ein und traten sie sogar noch, als diese bereits am Boden lagen. Beide Männer mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht jetzt Zeugen für die Tat.

