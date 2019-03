Haren

Eine selbst gebastelte Rohrbombe mit nationalsozialistischen Symbolen ist an einem Sandentnahmeplatz an einem Baggersee in Haren ( Emsland) entdeckt worden. Von dem bereits im Januar gefundenen Sprengsatz mit einem chemischen Gemisch gehe eine akute Lebensgefahr aus, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nach Experteneinschätzung wäre eine unbeabsichtigte Zündung durch Druck oder statische Aufladung jederzeit möglich gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Vergangenheit Explosionsgeräusche in der Nähe des Fundortes gehört oder Verdächtiges beobachtet haben. Ein Foto der Rohrbombe haben die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.

Von RND/lni