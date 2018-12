Emsbüren

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Emsbüren im Emsland ums Leben gekommen. Der junge Mann sei in Höhe einer Gaststätte mitten auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Deshalb habe ihn eine 18-Jährige, die aus Richtung Schüttorf kam, mit ihrem Auto erfasst. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa