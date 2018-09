Emden

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer hat am Mittwoch gegen 22.45 Uhr an einer Einmündung die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer wurde beim Zusammenstoß über die Motorhaube des Autos geschleudert, der BMW landete in einem Graben auf dem Dach.

Während der Autofahrer unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer vom Notarzt reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo er allerdings kurze Zeit später starb.

Von sbü/RND