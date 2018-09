Göttingen

Der Göttinger Rechtswissenschaftler Kai Ambos gehört zu den diesjährigen Preisträgern des kolumbianischen Carlos-Lemos-Simmonds-Ordens. Die Kolumbianische Pressegesellschaft und die Deutsche Botschaft in Bogotá haben ihn damit für sein Engagement im kolumbianischen Friedensprozess ausgezeichnet, wie die Universität Göttingen am Dienstag mitteilte. Ambos ist einer der internationalen Berater des Sondergerichts für den Frieden in Kolumbien.

Der nach einem früheren kolumbianischen Vizepräsidenten benannte Preis wird für besondere Verdienste um Transparenz, Demokratie, deutsch-kolumbianische Freundschaft und gesellschaftliche Entwicklung verliehen. Über eine Dotierung wurde nichts bekanntgegeben.

Berater des Sondergerichts für den Frieden in Kolumbien

Ambos war im Dezember 2017 zum Berater des Sondergerichts für den Frieden in Kolumbien gewählt worden. Das Gericht ist Bestandteil des Friedensvertrags zwischen der Guerillagruppe FARC-EP und der kolumbianischen Regierung vom November 2016.

An der Göttinger Universität leitet Ambos die Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht, die auch eine der Partnereinrichtungen des kürzlich eröffneten Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts ist.

