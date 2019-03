Einbeck

Beim Zusammenstoß mehrerer Autos sind am Samstagmorgen in Einbeck eine 53-jährige Frau getötet und sechs weitere Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 5.20 Uhr auf der Bundesstraße 3 im Ortsteil Kuventhal. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Hyundai in den Gegenverkehr, touchierte einen entgegenkommenden VW Tiguan und prallte schließlich gegen einen dahinter fahrenden VW Passat.

Eine Frau, die in dem Passat saß, wurde tödlich verletzt, zwei weitere Insassen schwer. Auch die vier Personen im Hyundai erlitten schwere Verletzungen.

Die Bundesstraße 3 soll nach Polizeiangaben den Vormittag über gesperrt bleiben.

Von RND/frs