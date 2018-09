Oldenburg

Mit der Hilfe von zwei Autos sind Unbekannte in ein Oldenburger Juweliergeschäft eingebrochen und haben große Beute gemacht. Die Täter, laut Zeugen zwei Männer, hätten in der Nacht zum Dienstag vermutlich zunächst mit einem an einem Geländewagen befestigten Drahtseil ein Metallgitter aus der Verankerung gerissen und seien dann mit einem zweiten Auto mehrmals in die Schaufensterfront gefahren, teilte die Polizei mit. Als die Eingangstür des Ladens sich dadurch öffnete, nahm ein Täter Goldschmuck und Uhren aus den Vitrinen.

Das Duo flüchtete mit dem größeren Wagen und ließ das durch den Aufprall stark beschädigte andere Auto am Tatort zurück. Zur genauen Schadenshöhe konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Fahndung laufe auf Hochtouren, hieß es.

Von dpa/RND