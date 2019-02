Werlte

Unbekannte Einbrecher haben aus einer Zahnarztpraxis in Werlte (Kreis Emsland) Gebisse mit Restgold geklaut und ein Sparschwein geplündert. Die Täter stiegen in der Nacht zum Dienstag durch ein aufgebrochenes Fenster ein und durchsuchten die Räume, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Von RND/dpa/ata