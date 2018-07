Eime/Marienhagen

Die Besatzung eines Streifenwagens wollte den Fahrer eines Audi am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr auf der B240 in der Ortsdurchfahrt von Eime kontrollieren. Doch der Fahrer hielt nicht an, sondern gab Gas. Laut Polizei beschleunigte er dabei zwischenzeitlich auf Tempo 180.

In einer lang gezogenen Kurve vor der Ortseinfahrt Marienhagen verlor er die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug prallte gegen zwei Bäume. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Motorblock 30 Meter weit auf ein Feld flog.

Der 34-jährige Fahrer wurde ebenfalls aus seinem Audi geschleudert. Er wurde mit schwersten Verletzungen nach Hannover in die MHH geflogen. Für die 24-jährige Beifahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Da in dem Unfallwagen ein Kindersitz war, befürchteten die Rettungskräfte, dass auch ein Kind im Wagen gewesen und herausgeschleudert worden sei. Deshalb suchte ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera die Umgebung ab – ohne Erfolg. Ein Kind war wohl doch nicht mit dabei gewesen.

Von RND/sbü