Brände

Rund drei Dutzend Ferkel sind am Dienstag bei einem Scheunenbrand im Landkreis Holzminden ums Leben gekommen. Die Tiere seien zum Teil in den Flammen verendet, berichtete die Polizei.

Arholzen. Andere Tiere, die schwer verletzt ins Freie gelangten, seien von Tierärzten von ihren Qualen erlöst worden, sagte ein Sprecher.

Das Feuer war am Mittag auf einem Biobauernhof in Arholzen ausgebrochen. Zur Ursache des Brandes gab es zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr, die mit rund 100 Kräften im Einsatz war, hatte die Flammen am Nachmittag unter Kontrolle gebracht. Menschen wurden nicht verletzt.

dpa