Hannover

Die Affäre um den Wittmunder SPD-Abgeordneten Jochen Beekhuis zieht weiter Kreise. Offenbar soll sich auch die Bürgermeisterin der Gemeinde Osteel im Landkreis Aurich an den Intrigen in Chat-Verläufen beteiligt haben. Inzwischen legt ihr der Bürgermeister der Samtgemeinde Brookmerland, Gerhard Ihmels ( SPD), den Rücktritt nahe. Eine Kommission (NP berichtete) soll nun auch diese Frage klären.

Hacker veröffentlichen Chat-Verläufe im Internet

Beekhuis’ Abgründe scheinen tief zu sein. Anfang des Jahres waren seine Facebook- und Whatsapp-Accounts bei einem bundesweiten Hacker-Angriff auf Politiker und Prominente ausgespäht worden. Die Hacker enttarnten dabei seine menschenverachtende Äußerungen in Bezug auf Frauen, Homosexuelle und Übergewichtige und veröffentlichten sie im Internet. Seitdem werden immer mehr Details zu dem Fall öffentlich. „ Beekhuis hat schon seit Jahren Menschen manipuliert und für seine Zwecke benutzt“, heißt es aus parteiinternen Kreisen. Bereits während seiner Zeit bei den Jusos habe er versucht, auf diese Weise Konkurrenten auszustechen.

Auch zwischen ihm und dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Wiard Siebels, soll es schon vor Jahren zu massiven Streitigkeiten gekommen sein. In den Chat-Verläufen, die die NP einsehen konnte, taucht auch dessen Name auf. Siebels selbst äußert sich dazu nicht. Er sagte öffentlich lediglich: „Die Fraktion ist noch nicht betroffen.“

Dabei ist Siebels nicht das einzige Opfer der Intrigen. Auch die Fraktionsvorsitzende Johanne Modder und die Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller tauchen in den Chat-Verläufen auf. Einige Insider sind sich sicher, dass Beekhuis mit seinem Unterstützer, dem Langeooger SPD-Mann Mario Kramp, von langer Hand geplant habe, eine Kampagne gegen Siemtje Möller zu fahren, um an ihr Bundestagsmandat zu kommen. Kramp sollte angeblich im Gegenzug das Landtagsmandat von Beekhuis übernehmen. Andere hingegen sind überzeugt, es gehe Beekhuis vielmehr um finanzielle Absicherung. Die bekäme er beispielsweise durch einen Posten als Landrat. Doch ganz gleich, welche Motivation der SPD-Mann verfolgt, viele sind sich sicher: „Um an sein Ziel zu gelangen, macht er vor nichts Halt.“

So habe er während seiner Zeit als Mitarbeiter der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Karin Evers-Meyer ( SPD) anderen Mitarbeitern „das Leben zur Hölle gemacht“, heißt es. Insider sagen: Dass er nun ausgerechnet über sexistische Äußerungen falle, sei zwar kein Wunder. Dennoch hoffen sie, dass ihn auch die über Jahre gesponnenen Intrigen einholen. Die Kommission soll nun diese und andere Fragen klären.

Beekhuis schweigt zu Vorwürfen

Beekhuis hüllt sich in Schweigen. Nach NP-Informationen lässt er aber über seine Anwältin Schreiben an seine Opfer versenden. Darin soll es heißen, diese hätten sich der Datenhehlerei schuldig gemacht. Ein solches Schreiben soll auch der Bundestagsabgeordneten Möller zugegangen sein.

Eine Taktik, die ins Bild zu passen scheint. Vor rund zwei Wochen versendete der SPD-Ortsverband Langeoog, der sich öffentlich hinter Beekhuis stellte, eine Pressemitteilung. In der schoss man massiv gegen Möller, die die Chat-Verläufe, die sich gegen sie richtete, einsehen wollte. Auch Möller äußert sich nicht zu dem Sachverhalt.

Beekhuis’ Rückhalt innerhalb der Fraktion und der Partei scheint dennoch zu schwinden. Das war besonders während der Landtagssitzungen in der vergangenen Woche zu spüren. Immer wieder wurde Beekhuis allein gesichtet, machte kehrt, sobald die SPD-Spitze sich näherte. Einer Schuld scheint er sich dennoch nicht bewusst. Aus Insiderkreisen ist zu hören, dass Beekhuis seine Arbeit und sich selbst als so wichtig wahrnehme, dass er das Mandat nicht niederlegen wolle. Genossen sind trotzdem überzeugt: „Am Ende der Untersuchung wird er nicht mehr tragbar sein. Diesen Kampf muss die SPD jetzt führen.“

Von Mandy Sarti