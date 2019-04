Wrestedt

Drohnen sind nicht nur immer beliebter werdendes Hobby, sondern können auch in Notlagen helfen: Wie im Fall eines im Landkreis Uelzen vermissten Rentners in Wrestedt ( Landkreis Uelzen). Das Fluggerät entdeckte den 87-Jährigen in der Nacht zum Montag dank einer Wärmebildkamera, wie das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Uelzen mitteilte. Rettungskräfte fuhren zu dem Ort der Wärmequelle - und fanden den Mann wohlauf auf einer Wiese etwa einen Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Feuerwehrleute, Polizei und DRK hatten in der Nacht gemeinsam nach dem Rentner gesucht.

Von RND/dpa