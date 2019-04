Hedemünden

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 sind am Sonnabendnachmittag fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Sie alle sind ins Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Unfallursache unklar

Der grüne Ford Focus mit Nienburger Kennzeichen soll gegen 14.10 Uhr auf der Fahrt in Richtung Süden kurz vor der Abfahrt Hedemünden ins Schleudern gekommen sein und sich dann überschlagen haben. Warum das passierte, blieb zunächst unklar, wie Rosdorfs Gemeindebrandmeister Martin Willing berichtet. Andere Verkehrsteilnehmer sind nicht beteiligt gewesen oder in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die fünf Insassen des Focus waren zum Teil eingeklemmt, konnten aber von den ankommenden Rettungskräften schnell befreit werden, so dass die Feuerwehr hier nicht eingreifen musste. Etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rosdorf und Friedland waren an die Unfallstelle gerufen worden. Die Autobahn 7 war in Fahrtrichtung Süden laut Willing für ungefähr eine Stunde voll gesperrt, ehe zunächst ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Sechs Kilometer Stau

Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich nach Polizeiangaben auf bis zu sechs Kilometern Länge, teils noch über das Dreieck Drammetal hinaus.

Von Markus Riese