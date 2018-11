Hannover

Die Landesgeschäftsführerin Emine Oguz bestätigte, dass bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag ein neuer Vorstand gewählt wurde. Der gesamte bisherige Vorstand habe nicht mehr zur Verfügung gestanden, sagte sie.

Kilic wollte seit Jahren mehr Offenheit in seinem Verband schaffen und Strukturen verändern, Aber immer wieder hätte sich die Ditib-Zentrale in Köln eingemischt und sein Handeln kritisiert, klagte der Vorsitzende. „Ich sehe hier keinen Weg, weiter zu kämpfen. Wenn Sie dann noch zu hören bekommen: ‚Sie können ja zurücktreten’, dann tun wir das auch“, sagte Kilic dem NDR.

Kilic war seit 2011 Chef der niedersächsischen Ditib. Der Moscheeverband ist der größte in Niedersachsen und Bremen und vertritt mit 85 Gemeinden Kilic Angaben zufolge etwa 160 000 Muslime.

Die Ditib ist die größte Islam-Dachorganisation in Deutschland. Sie untersteht der Religionsbehörde Diyanet in Ankara, die alle Imame in die rund 900 Moscheegemeinden entsendet und bezahlt.

Wegen seiner großen Nähe zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan steht der Bundesverband in der Kritik. Der Vorwurf lautet, dass er Erdogans Politik in Deutschland umsetze.

Der Bund fördert als Konsequenz daraus keine Projekte in Ditib-Trägerschaft mehr. Der Verband selbst bezeichnet sich als rein religiös.

In Niedersachsen hatte die ehemalige rot-grüne Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den fast fertigen Vertrag mit den Muslimverbänden Ditib und Schura auf Eis gelegt. Grund war der Streit um Ditib. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung von SPD und CDU wurde festgelegt, dass noch Gutachten eingeholt werden sollten. In dem Vertrag sollen Regelungen zum islamischen Religionsunterricht, zur Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen sowie zum Moscheebau und Bestattungswesen festgehalten werden.

Wer im neuen Vorstand von Ditib Niedersachsen welches Amt übernimmt, soll laut Geschäftsführerin Oguz erst in der kommenden Woche festgelegt werden.

Von dpa