Hannover

„Es ist wirklich klasse, dass jetzt Geld für die Digitalisierung da ist“, lobt Kathrin Fleer, Schulleiterin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kronsberg, den Digitalpakt. Es sei dringend notwendig, dass Geld fließe. Allerdings weiß sie auch: „Die Summe ist bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie genügt einfach nicht, um alle Schulen auf den gleichen Stand zu bringen.“

Eine Überzeugung, die auch Martin Thunich teilt. Der Schulleiter der Wilhelm Raabe Schule in der Südstadt sieht die Einmalzahlung eine nette Finanzspritze. Vor allem deswegen, weil die das Gymnasium gerade viel Geld in den digitalen Ausbau investiert hat. Der Schulleiter ist überzeugt, mit dem Digitalpakt werden die eigentlichen Probleme nicht behoben. „Das Geld kann zwar dafür genutzt werden, eine weitere Klasse komplett auszustatten, es gibt aber immer noch kein überzeugendes Konzept für digitale Bildung.“ Dies sei allerdings dringend notwendig, damit die Schüler an allen Schulen gleichermaßen von der Digitalisierung profitieren. „Wir haben Glück, dass unser Kollegium jung und engagiert ist, so konnten wir intern ein Konzept erarbeiten.“ Indem sich die Lehrkräfte untereinander vernetzen und ihr Wissen teilen, könnten die Schüler profitieren. Dies den Schulen allein zu überlassen, sei laut Thunich allerdings nicht der richtige Weg. „Damit macht sich die Politik einen schlanken Fuß.“

Ein paar Kilometer außerhalb des Stadtzentrums stößt man überdies noch auf ganz andere Probleme. In Burgdorf ist die Internetverbindung schlecht. Für die IGS Burgdorf eine Katastrophe, wenn alle 52 Tablets gleichzeitig das WLAN nutzen wollen, streikt die Verbindung. „Die Leitungen sind zu schwach und für den Schulalltag zu begrenzt“, weiß Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke. Das Problem sei mit 30 000 Euro nicht zu lösen, da müsse das Land eindeutig bessere Arbeit beim Breitbandausbau leisten.

Wie genau das Geld bei der IGS Burgdorf, deren interner Schwerpunkt neue Medien ist, eingesetzt werden soll, weiß die Schulleiterin noch nicht. Im Gespräch sind neue Laptop-Wagen, aber auch der Erwerb von Lizenzen. Waveren-Matschke macht allerdings auch klar, dass es mit einer Einmalzahlung nicht getan ist. „Wir brauchen eine dauerhafte Unterstützung für die Wartung unserer Geräte. Denn die kostet uns das meiste Geld und wird nicht übernommen.“ In jedem Klassenzimmer der Gesamtschule hängen statt Kreidetafeln nämlich sogenannte Activeboards, digitale Tafeln, die mit dem Internet verbunden werden können. Regelmäßige Wartungsarbeiten durch die Firmen sind entsprechend teuer. Für Waveren-Matschke steht deswegen fest: „Der Plan der Landesregierung ist ganz gut gedacht, müsste aber noch viel weiter gehen.“

Von Mandy Sarti