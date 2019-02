Hannover

Es könnte alles so schön sein: Der Bund gibt Geld für Niedersachsens digitale Bildung, das Land legt noch was oben drauf, und am Ende profitieren Schüler und Lehrer. Alle sind glücklich und der Zukunft einen Schritt näher. Doch die Realität sieht anders aus: Von den 520 Millionen Euro kommen bei jeder Schule in Niedersachsen gerade einmal 30 000 Euro an. Ein Tropfen auf den heißen Stein.

Denn damit ist in Sachen Fortschritt überhaupt nichts gewonnen. Natürlich – die rund 3000 Schulen im Land können neue Laptops, Tablets und Activeboards anschaffen. Das klingt erst mal ganz ambitioniert. Doch ohne ein mathematisches Genie zu sein, ahnt man schnell: Mit 30 000 Euro kommt man nicht weit.

Schlechte Internetverbindung erschwert Digitalisierung

Nicht das einzige Problem: Den Schulen in den ländlichen Regionen hilft das neueste Tablet nichts, wenn das WLAN nicht standhält. Es braucht also bessere Leitungen. Aber gerade in diesem Punkt hängt das Land zurück.

Und nicht nur da: Die Regierung hat immer noch nicht verstanden, dass es mit einer Einmalzahlung im Bereich Digitalisierung nicht getan ist. Es braucht Konzepte. Konzepte, für den Umgang mit Medien. Doch ausgerechnet hier legt das Land nichts vor und baut auf das Engagement der Schulen. Fatal. Denn ist das nicht vorhanden, verliert am Ende der Schüler.

Höchste Zeit also, dass sich die Landesregierung in Sachen Digitalisierung Nachhilfe sucht.

Von Mandy Sarti