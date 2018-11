Edemissen

Einen ungewöhnlichen Diebstahl muss die Polizei Peine bearbeiten: Zwischen Sonntagabend, 21.45 Uhr, und Montagabend, 18 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 23 lebende Mastschweine aus einem landwirtschaftlichen Stall in Mödesse (Edemissen), berichtet die Peiner Allgemeine Zeitung.

Wie es zu dem Diebstahl kommen konnte und wie der Abtransport der jeweils etwa 100 Kilo schweren Tiere erfolgte, ist bislang unklar. Der Wert der Tiere wurde gemäß Polizeiangaben mit etwa 3500 Euro beziffert.

Auf Nachfrage konnte die Polizei bislang keine weiteren Auskünfte erteilen. „Es ist zu vermuten, dass die Täter Ortskenntnis hatten und um den Zustand der Tiere wussten“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Polizei bittet um Hinweise der Bevölkerung

„Von daher sind wir auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen“, bittet er um Rückmeldung unter 05171/99 90 bei der Polizei Peine, falls jemand ungewöhnliche Beobachtungen im betreffenden Zeitraum gemacht haben sollte.

In dieser Region ist so ein Vorfall bislang einmalig. Vereinzelt kam es in den vergangenen Jahren zum Diebstahl von Tieren im Landkreis, so wurden zum Beispiel Hühner, Tauben, Kaninchen und auch zwei Greifvögel entwendet. Auf Schweine hatte es allerdings bislang niemand abgesehen.

Von Antje Ehlers/Peiner Allgemeine Zeitung