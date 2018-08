Derneburg

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind auf einem Campingplatz bei Derneburg im Kreis Hildesheim mehrere Wohnwagen ausgebrannt. Drei Fahrzeuge seien bei dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch vollständig zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein vierter Wohnwagen wurde erheblich beschädigt. Rund 120 Feuerwehrleuten sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Einrichtungen des Campingplatzes zu verhindern. Ein Feuerwehrmann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Gäste wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Den Sachschaden bezifferte der Sprecher auf 45.000 Euro.

Bereits fünf Wohnwagen abgebrannt

Erst in der Nacht zu Montag waren auf dem Campingplatz fünf Wohnwagen in Brand geraten. Auch in diesem Fall sei die Ursache des Feuers noch nicht geklärt, sagte der Polizeisprecher. Im April dieses Jahres war die Gaststätte des Campingplatzes in Flammen aufgegangen. Die Polizei nannte damals Brandstiftung als Ursache.

Von RND/lni