Hannover

Frauen und Männer sind gleichberechtigt – das zumindest steht in Artikel drei des Grundgesetzes. Doch ein kurzer Blick auf die Statistik genügt, um festzustellen: Die rechtliche Gleichstellung hat wenig mit der tatsächlichen zu tun.

Die Zahlen sind eindeutig. Frauen verdienen bei gleicher Qualifikation etwa sechs Prozent weniger. Lässt man Arbeitsumfang, Qualifikation, Beruf und Hierarchiestufe unberücksichtigt, sind es sogar 21 Prozent. Einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW) zufolge sind die Unterschiede dort am größten, wo das Gehalt überproportional mit der Arbeitszeit steigt. Im Vertrieb oder in der Unternehmensorganisation, schreibt Studien-Autorin Aline Zucco, werde Teilzeitarbeit „bestraft“. Stattdessen würden hohe Prämien für die Präsenz am Arbeitsplatz gezahlt.

Frauen in Teilzeit kommen schlechter in Führungspositionen

Ein Phänomen, das auch Angelika Ebeling von der Gewerkschaft Verdi kennt. Frauen, die im Handel in Teilzeit arbeiten, hätten kaum Chancen aufzusteigen, ist sie überzeugt. „Als häufiges Argument wird immer noch genannt, dass Frauen in Teilzeit keine Verantwortung übernehmen könnten. Das ist aber völliger Quatsch.“ Dennoch bestimmt der Trend das Arbeitsumfeld. Obwohl in der Branche rund 75 Prozent der Beschäftigten Frauen sind, üben mehrheitlich Männer Führungspositionen aus. Dabei gehe es aber nicht mal um Vorstandsposten, sondern sogar um mittlere Führungspositionen. „Männer werden Marktleiter, Frauen sitzen weiter an der Kasse“, stellt Ebeling ernüchternd fest. Das sei nicht nur deshalb gravierend, weil so einzig Männer die Verantwortung tragen, sondern weil sich die Stellen auch im Gehalt widerspiegelten und am Ende auch in der Rente. Frauen verdienen im Handel in Teilzeit gerade einmal zwischen 1400 und 1500 Euro brutto. „Wer glaubt, damit ein würdiges Leben im Alter zu haben, täuscht sich gewaltig“, so Ebeling.

Dass es auch anders geht, zeigt der Reifenhersteller Continental. Dort hat man sich bewusst dafür entschieden, die Arbeitsstrukturen aufzulockern. „Chancengleichheit und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Führungspositionen stehen dabei im Fokus“, sagte Ariane Reinhart, Personalvorstand des Dax-Unternehmens, der NP. Bereits 2016 habe man für alle Mitarbeiter weltweit flexible Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit, Homeoffice, mobiles Arbeiten und Sabbaticals eingeführt und damit die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen, um Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren zu können. „Heute arbeitet bei uns eine Reihe von Managerinnen in Teilzeit.“

Frauen in Vorständen unterrepräsentiert

Doch nach wie vor sind Frauen in deutschen Vorständen unterrepräsentiert: Gerade einmal 17 Prozent der Mitglieder sind weiblich, 83 hingegen männlich. In männlich geprägten Domänen zeigt sich das noch gravierender.

Barbara Wieczorek ist Systembetreuerin bei dem US-amerikanischen Automobilzulieferer Wabco. Die Hannoveranerin war Ende der 1990er Jahre eine der ersten Vorarbeiterinnen in der bis dahin von Männern dominierten Branche. „Als ich damals anfing, fragte mich ein Vorgesetzter, wie ich das schaffen wolle, immerhin würden Frauen doch nur weinen“, erinnert sie sich. Sie habe damals gekämpft und ihre Qualitäten bewiesen. „Mehr als es Männer tun mussten“, weiß sie heute. Doch für sie stand nie zur Debatte zu zögern, das habe sie in ihrer Heimat Polen so gelernt. Dort gehe man mit Gleichstellung anders um. Inzwischen habe sich das Bild auch in Deutschland etwas gewandelt, heute erfahren Frauen wie sie mehr Respekt.

Aus ihrer Arbeit beim Ortsfrauenausschuss der Gewerkschaft IG-Metall weiß sie: „Gleichberechtigt werden die Jobs dennoch nicht vergeben.“ Deswegen fordert Wieczorek eine Quote, man müsse den Frauen in den Fällen, in denen sie nicht gefördert würden, zwingend unter die Arme greifen. Auch eine Unterstützung über Gewerkschafts-Seminare helfe dabei. Das heiße aber auch, dass Frauen sich mehr trauen müssten. „Noch immer plagt sie das schlechte Gewissen, wenn es um Beförderungen geht. Sie können genauso arbeiten und gute Mütter sein“, ist die Systembetreuerin überzeugt. Doch dafür müsse auch ein gesellschaftlicher Wandel her und alte Rollenklischees aufgebrochen werden. „Es fängt doch schon beim Spielzeug an, Jungs bekommen Autos geschenkt und Mädchen pinke Bügeleisen. Wenn wir wirklich etwas ändern wollen, müssen die Optionen für alle Kinder gleich sein.“

Birgit Glasmacher, ist Professorin und leitet seit April 2006 das Institut für Mehrphasenprozesse an der Leibniz Universität Hannover, sie weiß: „Frauen müssen sich noch oft dafür rechtfertigen, wenn sie Berufe ergreifen, die von Männern dominiert werden.“ Wenn eine Frau sich also für Maschinenbau als Studienfach entscheidet, sei das immer noch außergewöhnlich, bei männlichen Mitstreitern hingegen selbstverständlich.

Glasmacher musste sich selbst durchsetzen. Als sie in den 1990er Jahren als Dozentin anfing, war sie eine Frau unter vielen Männern. „Als ich dann noch ein Kind bekam und nachmittags Vorlesungen gab, unterstellte man mir, eine Rabenmutter zu sein.“ Dieser Kampf sei noch nicht zu Ende ausgefochten, doch immer mehr Frauen würden sich darauf ausruhen. „Mit großer Besorgnis stelle ich fest, dass sich das, wofür wir einst gekämpft haben, eher zurück als weiterentwickelt.“ Viele Studierende, die an ihrem Lehrstuhl für Biomedizin anfangen zu arbeiten, seien überzeugt, die Gleichstellung sei erreicht.

Frauenanteil in der Wissenschaft – Deutschland ist Schlusslicht

Doch die Zahlen beweisen anderes. Bloß 14 Prozent der Wissenschaftler sind weiblich. Deutschland liegt laut einer Unesco-Studie sogar auf den hinteren Rängen, den höchsten Frauenanteil haben osteuropäische Länder. Jetzt den Kampf aufzugeben, sei der absolut falsche Zeitpunkt, ist die Professorin überzeugt.

Die Situation habe sich für Frauen in den vergangenen Jahr zwar verbessert – vor allem an den Hochschulen. Verheimlichte Glasmacher während ihrer Promotion, dass sie Mutter war, fördere man heute junge Eltern. „In meiner Zeit hier am Lehrstuhl sind gut 30 Babys zur Welt gekommen. Und alle Väter entscheiden sich dazu, in Elternzeit zu gehen.“ Das sei wichtig, aber ändere nichts an der Tatsache, dass auch an Universitäten ungleich bezahlt werde. Dies liege auch daran, dass Frauen noch immer schlechter verhandelten als Männer, ist Glasmacher überzeugt.

Eine Erkenntnis zu der auch die DIW-Studie kam. Im Ergebnis heißt es: „Da Frauen im Vergleich zu Männern erwiesenermaßen weitaus schlechter verhandeln, sind Tarifverträge ein sinnvolles Mittel, um Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen zu verringern.“ Problematisch im Fall der Professuren: Gewisse Zuzahlung werden unabhängig vom Tarifvertrag ausgehandelt. Um belastbare Zahlen der Ungleichbehandlung zu ermitteln, hat das CDU-geführte Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine Studie in Auftrag gegeben, die zum Ende des Jahres veröffentlicht werden soll.

In anderen Fällen ist die Ungleichbehandlung deutlich zu erkennen. Zum Beispiel bei der Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern im Vergleich zu Gymnasiallehrkräften, findet die Bildungsgewerkschaft GEW. „Die typisch weiblichen Berufe, zu denen auch die Grundschullehrer gehören, werden entsprechend schlecht honoriert“, sagt Sabine Banko-Kubis. Dabei geht es um die Debatte, ob Grund-, Haupt und Realschullehrer ebenfalls nach A 13 bezahlt werden sollten. Einer Petition, die von fünf Lehrerinnen gestartet wurde, haben sich bereits 23 400 Unterstützer angeschlossen.

Arzthelfer verdienen mehr als Frauen

Die Ungleichbehandlung zeigt sich sogar in den typisch weiblichen Berufen. Machen Männer unter den Arzthelfern gerade einmal zwei Prozent aus, verdienen sie im Vergleich zur Frau dennoch rund zehn Prozent mehr, heißt es in der DIW-Studie. Das offenbart: Der Weg zur Gleichberechtigung ist noch weit.

Von Mandy Sarti