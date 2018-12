Delmenhorst

Aufgrund eines technischen Defektes ist ein BMW am frühen Samstagmorgen im Bereich der Gemeinde Emstek ( Landkreis Cloppenburg) in Brand geraten. Der 44-jährige Fahrer befuhr am Sonnabend gegen 6.50 Uhr die A1 in Richtung Münster, als der Wagen eine Überhitzung des Motors meldete und sich abschaltete. Dem Fahrer gelang es gerade noch mit seinem BMW den Standstreifen zu erreichen.

Schwarzer Qualm im Motorbereich

Als sich schwarzer Qualm im Bereich des Motors bildete, verließen er sowie sein 31-jähriger Beifahrer das Fahrzeug. Bei Eintreffen der Polizei sowie der freiwilligen Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen.

Rund 4500 Euro Gesamtschaden

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn für etwa fünfzehn Minuten vollgesperrt werden. Nach dem der BMW durch einen Abschleppdienst geborgen war, konnte die Autobahn 1 gegen 8:15 Uhr wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Von RND/dpa