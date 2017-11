Kriminalität

Delmenhorst: Lebensgefährte fand getötete Obdachlose

Mit Bestürzung haben Hilfsorganisationen auf den gewaltsamen Tod einer obdachlosen Frau in Delmenhorst reagiert. "Es ist schlimm, dass so etwas passiert ist. Das ist ein tragischer Fall", sagte der Sprecher des Diakonischen Werks in Oldenburg, Frerk Hinrichs, am Mittwoch.