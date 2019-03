Hannover

Mehr als jedes vierte untersuchte Kind in Niedersachsen leidet an einer Erkrankung, die chronisch verlaufen kann. Rund 29 Prozent leiden etwa an Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen, wie eine DAK-Studie ergeben hat.

Stadtkinder „anders krank“ als Kinder vom Land

Für ihren Kinder- und Jugendreport hat die Krankenkasse die Daten von rund 64.000 Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Demnach sind Atemwegserkrankungen besonders häufig, und Kinder aus der Stadt sind anders krank als Gleichaltrige vom Land. So haben Stadtkinder deutlich häufiger Karies, krankhaftes Übergewicht und sind stärker von diagnostizierten Verhaltensstörungen sowie Depressionen betroffen. Landkinder hingegen haben häufiger eine akute Bronchitis.

Von RND/lni