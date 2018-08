Coppenbrügge

Die Halbschranken am Bahnübergang Knickstraße in Coppenbrügge-Marienau waren heruntergelassen. Doch ein 82 Jahre alter Mann aus der Region Hannover lief trotzdem auf die Gleise. Trotz Notbremsung und Warnsignalen konnte der Lokführer einer Nordwestbahn den Zusammenstoß am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr nicht verhindern. Der 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 29 Fahrgäste der Nordwestbahn von Hildesheim nach Bünde blieben unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Die Bahnstrecke blieb etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Von sbü/RND