CDU sagt ja zur GroKo

Jetzt ist es offiziell. Die CDU wird Juniorpartner der SPD in der künftigen niedersächsischen Landesregierung. Ein kleiner Parteitag der Union hat dem Koalitionsvertrag am Montagabend einstimmig zugestimmt.

Hannover. Zur Großen Koalitionen gebe es in Niedersachsen keine Alternative, sagte Parteichef Bernd Althusmann vor den Delegierten im Haus des Landessportbundes. Den Vertrag mit der SPD bewertete er als „in großen Teilen originär CDU“. Beispiele seien die Themen Sicherheit und Schule. Und: „Am Ende erwartet der Mensch in Niedersachsen, dass wir handlungsfähig sind und das Beste für dessen Zukunft machen.“ Althusmann analysierte Fehler der Partei im Bundes- und Landtagswahlkampf.

Möglicherweise habe das Gespür für die Themen gefehlt, die die Bevölkerung beschäftigt hätten. Althusmann nannte als Beispiel die Flüchtlingskrise. Er selbst sei bei den Wählern weniger bekannt als zunächst erwartet. „Wir glauben, wie wichtig wir sind, aber der Bürger hat ,den herausragenden Politiker‘ womöglich gar nicht bemerkt.“ Die große Koalition schilderte der Landesvorsitzende als Übergangszeit. Nach den fünf Jahren müsse die CDU wieder „die Niedersachsen-Partei“ sein. Damit nimmt Althusmann eine Provokation von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf. Weil hatte am Sonnabend gesagt, die SPD habe die Chance, künftig „als die Niedersachsen-Partei“ wahrgenommen zu werden, „als dominante Volkspartei“.

Der künftige Wirtschaftsminister Althusmann betonte auch, es gebe zu wenige Frauen auf wichtigen Posten, da habe die Partei eine Bringschuld. Und mit Blick auf die Zahl der Frauen in der Landtagsfraktion: „Neun Abgeordnete sind deutlich zu wenig.“ Althusmann räumte ein, dass der Wechsel der grünen Abgeordneten Elke Twesten zur CDU den Christdemokraten geschadet habe. Es habe eine „Kommunikationskrise“ gegeben. In der Parteizentrale habe es an Kampagnenfähigkeit gefehlt. Als eine Konsequenz gilt auch die Neuwahl des kommissarischen Generalsekretärs. Kai Seefried (39) löst Ulf Thiele ab.

Die SPD hatte bereits am Sonnabend für die Koalition gestimmt. Der Koalitionsvertrag (138 Seiten) trägt den Titel „Gemeinsam für ein modernes Niedersachsen – Für Innovation, Sicherheit und Zusammenhalt“.

Dirk Altwig