Hannover

Beim kleinen niedersächsischen CDU-Kreisverband Diepholz scheint die Lage schon klar zu sein. Die drei von dort entsandten Delegierten werden für Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz als Nachfolger Angela Merkels an der Parteispitze stimmen. So entschieden die Mitglieder des Kreisverbands am Montagabend, und die drei Delegierten wollen sich an das Votum halten.

Wie die anderen 134 Delegierten des Landesverbandes am Freitag in Hamburg entscheiden, ist noch offen. Das Rennen dürften Merz und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) unter sich ausmachen, schätzt man auf Landes- und Kreisebene. Einige Kresiverbände haben in einer internen Umfrage allerdings bereits ihren Favoriten für die Nachfolge von Angela Merkel gewählt.

Merz deutlich vor AKK

So liegt beispielsweise auch beim Kreisverband Leer, der zwei Delegierte stellt, ein Stimmungsbild vor. An einer Abstimmung hatten sich 273 der 1000 Mitglieder beteiligt. Das Ergebnis: 69 Prozent für Merz, 27,5 für Kramp-Karrenbauer und 2,5 für Spahn. Noch deutlicher wurde es beim Kreisverband Uelzen, der für die Frage am Montag eigens einen Kreisparteitag einberufen hatte. In einer Stichwahl zwischen AKK und Merz sprachen sich 77 Prozent der 60 anwesenden Mitglieder für Merz aus, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Abstimmung sei nicht bindend. Die Delegierten wollten die Meinung aber eins zu eins in Hamburg einbringen.

Lesen Sie auch: Umfrage: Annegret Kramk-Karrenbauer ist beliebter als Friedrich Merz

Beim Kreisverband Stade läuft noch eine Online-Umfrage, die bei ausreichender Beteiligung möglicherweise am Donnerstag veröffentlicht werden könnte. Der Kreisverband Lüneburg sondiert noch die Lage. „Bis Mittwoch machen wir ein Stimmungsbild unter den Mitgliedern - das geben wir den Delegierten mit auf den Weg, damit sie das in ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen können“, sagte Sören Pinnekamp, Sprecher des CDU-Kreisverbands Lüneburg. Bindend sei es nicht.

Delegierte nicht an Empfehlung gebunden

Die Entscheidung bleibe den Delegierten selbst überlassen, die sich ja ein Bild von den Bewerbern hätten machen konnte, hieß es auch beim Bremer Landesverband. So hatte sich auch Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann nach der vorletzten Regionalkonferenz in Bremen geäußert.

Für Niedersachsen geht es in Hamburg auch um weitere Personalentscheidungen. Wirtschaftsminister Althusmann stellt sich zur Wahl für das CDU-Präsidium und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will als CDU-Vize im Bundesvorstand wieder gewählt werden.

Lesen Sie auch: Union legt während CDU-Machtkampf in Wählergunst zu

Wie entscheidet sich der Kreisverband Hannover-Land?

Der mitgliederstärkste Kreisverband Niedersachsens und Norddeutschlands ist Hannover-Land. Der wird vom Staatsminister im Kanzleramt Hendrik Hoppenstedt als Vorsitzender geführt und stellt mit zwölf Delegierten mehr als ein Prozent der Hamburger Delegierten. Es werde sich wohl zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer entscheiden, ist auch Kreisgeschäftsführer Uwe Rebitzky sicher. Viele Delegierte dürften sich nach seiner Einschätzung auch erst in Hamburg entscheiden. Dann kommt es auf die Form und die abschließenden Reden der Bewerber an. Auch Merkel könnte in ihrer Rede Einfluss nehmen.

Stichwahl zwischen Merz und AKK erwartet

Mit insgesamt 137 Delegierten stellt Niedersachsen immerhin über 13 Prozent der 1001 Delegierten, die am Freitag nach 18 Jahren Merkel den Bundesvorsitz neu vergeben. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn gehört zu den drei aussichtsreichsten Kandidaten, die sich in acht Regionalkonferenzen vorstellten. Weder beim Landesverband Bremen - der fünf Delegierte nach Hamburg schickt - noch in Niedersachsen gaben Vorstände Empfehlungen für einen der Kandidaten ab.

Von RND/ms/dpa