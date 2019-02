Bückeburg

Beim Brand eines Fachwerkhauses in der Innenstadt von Bückeburg (Kreis Schaumburg) sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Der Brand an der Obertorstraße wurde um 6.13 Uhr gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Sie konnten noch durch das Gebäude gehen und es evakuieren. Eine bettlägerige Person wurde mit samt Pflegebett aus dem Haus geschoben. Zwei Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, einer musste davon im Krankenhaus behandelt werden.

Für die Löscharbeiten musste ein Teil der Innenstadt für den Verkehr gesperrt werden. Es kam dadurch zu größeren Verkehrsbehinderungen. Auch Stunden nach dem Brand war die Obertorstraße noch gesperrt.

Das Fachwerkhaus aus dem Jahr 1840 wurde durch den Brand schwer beschädigt. Eine auf dem Dach angebrachte markante Kuppel samt Wetterfahne wurden vom Feuer zerstört.

Von RND/sbü