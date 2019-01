Hannover

Deshalb ist es erforderlich, die Fahrtrichtung Hannover der Autobahn 7 in der Nacht von Mittwoch den 23.01. 19 Uhr auf Donnerstag den 24.01. 6 Uhr voll zu sperren. Der Verkehr wird für die Zeit über die Bedarfsumleitung U23 via A39 und die U25 via B6 nach Hildesheim umgeleitet.

Die Tank und Rastanlage Hildesheim Ost kann in den Zeitraum nur über das untergeordnete Netz angefahren werden.

In der Gegenrichtung in Fahrtrichtung Kassel finden die Arbeiten in der Nacht von Donnerstag den 24.01. 19 Uhr auf Freitag den 25.01. 6 Uhr ebenfalls im Rahmen einer Vollsperrung statt. Der Verkehr wird für den Zeitraum der Sperrung der Richtungsfahrbahn Kassel über die Bedarfsumleitung U52 und U54 via B6 von der Anschlussstelle Hildesheim zur Anschlussstelle Baddeckenstedt an der A39 umgeleitet.

Die Tank und Rastanlage Hildesheim West ist für den Zeitraum der Sperrung der Richtungsfahrbahn Kassel ebenfalls für den Verkehr gesperrt.

Beide Ausweichstrecken sind entsprechend beschildert.

Witterungs- und bauablaufbedingte Verzögerungen sind nicht auszuschließen.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Von NP