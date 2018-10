Bremervörde

Bei einem Unfall mit einem Moped sind in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) zwei 16-jährige Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachten sie am frühen Freitagabend mit ihrer Maschine von hinten in ein fahrendes Auto. Der Aufprall war so heftig, dass ein Mädchen in die Heckscheibe des Wagens geschleudert wurde. Das andere Mädchen flog über das Auto und schlug mit voller Wucht auf der Straße auf. Die Motorradfahrerin kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die Mitfahrerin wurde mit dem Krankenwagen zur stationären Behandlung gebracht.

Von lni/sbü/RND