Bremerhaven

Sechs Männer sind am Montagnachmittag in Bremerhaven durch einen Blitzschlag verletzt worden. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Äußere Verletzungen bei einem mit hohen Stromstärken verbundenen Blitzschlag sind vor allem Verbrennungen. Es kann auch zu Herzrhythmusstörungen bis zum Herzstillstand oder Atemlähmung kommen.

Von RND/lni