Bremen

Mit einem Messer hat ein 24-Jähriger einen 47 Jahre alten Mann in Bremen am Hals verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte der 47-Jährige am Vortag mit seiner Frau und seinem Kind eine Straße, als der jüngere Mann mit seinem Auto vorbeifuhr und wenige Meter entfernt parkte. Der 47-Jährige ärgerte sich über die Fahrgeschwindigkeit des jüngeren Mannes und schimpfte - es kam zu einem Streitgespräch.

Täter vorläufig festgenommen

Im Laufe der Auseinandersetzung zog der 24-Jährige plötzlich ein Messer und fügte seinem Opfer eine Schnittverletzung am Hals zu. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später vorläufig fest. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von lni/RND