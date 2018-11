Bremen

Ein Streit im Bremer Stadtteil Hemelingen ist am Montagabend für einen Mann tödlich ausgegangen. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den bewusstlosen und aus Stichwunden blutenden Mann in einem Haus vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei mit.

Die Beamten sperrten den Tatort weiträumig ab. Im Zuge erster Ermittlungen nahmen sie zwei tatverdächtige Männer vorläufig fest. Die Hintergründe seien jedoch noch unklar. Eine Gefahr für Dritte schließt die Polizei aus.

Von RND/güm/lni