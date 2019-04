Braunschweig

In Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüll ist es am Freitag gegen 1.20 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein 30-Jähriger war mit seinem Renault auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als plötzlich ein Mann über die Fahrbahn und ihm direkt vor das Auto lief. Der noch immer nicht identifizierte Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Renault wurde durch Glassplitter verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon (0531) 476-3715 melden.

Von RND/sbü