Braunschweig

Ein achtjähriges Mädchen ist am frühen Donnerstagabend in Braunschweig von einem Feuerwehrauto erfasst und leicht verletzt worden. Obwohl der Wagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, lief das Mädchen nach Angaben der Feuerwehr an der Kreuzung Steinweg/Bohlweg gegen das Einsatzfahrzeug.

Die Feuerwehrleute hätten ihre Fahrt unterbrochen und Erste Hilfe geleistet, hieß es weiter. Den Einsatz, zu dem sie gerade in Richtung Magnitorwall unterwegs waren, übernahmen andere Feuerwehrkollegen.

Mädchen nur leicht verletzt

Das Kind wurde unverzüglich durch die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwehr und einen Notarzt versorgt. Zusammen mit seiner Mutter wurde es zur weiteren Versorgung in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht. Nach ersten Meldungen ist das Mädchen nur leicht verletzt. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

