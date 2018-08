Braunschweig

In Braunschweig kam es vor einer Schule am Mittwoch Morgen zu einem Unfall zwischen einem Elterntaxi und einem Fahrradfahrer. Um 7.55 Uhr setzte eine 47-jährige Mutter ihre 16-jährige Tochter vor der Grund- und Hauptschule in Rüningen ab. Die Tochter öffnete die Autotür, ohne auf den Verkehr zu achten und brachte einen Radfahrer zu Fall. Der 34-jährige Radler wurde nicht verletzt und auch das Fahrrad blieb unbeschädigt. Mutter und Tochter wurden von der Polizei verwarnt.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, Kinder möglichst 500 Meter entfernt von der Schule abzusetzen. Auch in Hannover ist das Thema der Elterntaxis seit Jahres problematisch. Es hat bereits einen Modellversuch in der Landeshauptstadt gegeben, bundesweit rät der Verkehrsclub zu Fahrgemeinschaften und die Stadt Hannover will gegen die Elterntaxis vorgehen.

Von RND/dpa